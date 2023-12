Noël à Trinquetaille Maison de Quartier de Trinquetaile Arles, 16 décembre 2023 10:00, Arles.

Noël à Trinquetaille 16 et 17 décembre Maison de Quartier de Trinquetaile

Oh, oh, oh !

Chers amis d’Arles et de Trinquetaille, bonjour.

Je serai présent les 16 et 17 Décembre à la verrerie de Trinquetaille pour « Noël à Trinquetaille »

Marché de Noël avec des produits locaux artisanaux, chorales, animations pour les petits et les grands , restauration et buvette, promenade en calèches avec mes amis les ânes de Provence.

Je viendrai avec mon traineau et je vous attends nombreux.

Maison de Quartier de Trinquetaile Place Léopold Moulias, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00