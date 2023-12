Bal trad avec le groupe Québec’Oc Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) Bal trad avec le groupe Québec’Oc Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13), 17 février 2024 15:00, . Bal trad avec le groupe Québec’Oc Samedi 17 février 2024, 16h00 Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) 15 euros Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) 10-16, Chemin des Écoles

Maison De Quartier de St Pierre, 13500 Martigues, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00

2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 15:00 Autres Lieu Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) Adresse 10-16, Chemin des Écoles Maison De Quartier de St Pierre, 13500 Martigues, France Age max 110 Lieu Ville Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) Latitude 43.404811 Longitude 5.053728 latitude longitude 43.404811;5.053728

Maison De Quartier de St Pierre, Martigues (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//