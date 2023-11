L’homme qui plantait des arbres et Le Beau cadeau – Deux contes avec Olivier Sidore Maison de quartier de Saint-Jean Genève, 10 novembre 2023, Genève.

L’homme qui plantait des arbres et Le Beau cadeau – Deux contes avec Olivier Sidore Vendredi 10 novembre, 19h30 Maison de quartier de Saint-Jean gratuit

Nous voyageons dans la campagne parisienne et dans les Alpes-de-Hautes-Provence avec des musiques de printemps et la flûte harmonique du berger :

Le Beau cadeau part du jardin d’Olivier près de Genève et nous emmène dans le beau jardin de l’oncle René, près de Paris. Il y a les grandes fêtes de famille avec les enfants, l’oncle voyageur, la tante qui parle fort, l’inversion des cadeaux à Noël… Mais quel est ce plus beau cadeau, oncle René ? Poésie des arbres et de l’enfance, des liens et des retrouvailles festives.

L’Homme qui plantait des arbres a été écrit par Jean Giono en 1953. Olivier part de sa Provence méditerranéenne pour nous emmener dans les Alpes provençales de Jean Giono. Il conte l’histoire d’Elzéard Bouffier, berger planteur d’arbres sur ces hauteurs sans eau et balayées par le vent. À travers ce demi-siècle traversé par deux guerres, les forêts surgissent dans le pays, l’eau revient, les villages renaissent. C’est la rencontre merveilleuse avec la possibilité concrète d’un miracle à la portée de l’être humain.

spectacle suivi d’une verrée, offerte par la Maison de Quartier

Olivier Sidore est comédien, musicien et peintre. Né en Provence, il a grandi à Saint-Cyr-sur-Mer. Il émigre en Australie en 1983, où il se forme et travaille dans le théâtre jusqu’en 2005, notamment avec Tadashi Suzuki. Depuis vingt ans, il vit et travaille à Genève.

Spectacle programmé dans le cadre de la nuit du conte

Maison de quartier de Saint-Jean Chemin François-FURET 8, 1203 Genève Genève +41 22 338 13 60 http://www.mqsj.ch [{« type »: « link », « value »: « http://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-saint-jean/

