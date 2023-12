Initiation à la langue des signes française – Mercredi 3 janvier Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2024-01-03T16:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-03T17:00:00+01:00 – 2024-01-03T18:00:00+01:00 Dès le mercredi 22 novembre, Miguel, notre intervenant, vous en fera découvrir de façon dynamique et intéractive toutes les subtilités et vous ouvrira les portes de la culture sourde. 10 séances (entre novembre 2023 et avril 2024), un mercredi sur deux:

16h (débutants) ou 17h (intermédiaire)

Participation financière demandée (environ 5€/séance). Maison de quartier de Quéfets 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 30 16 55 »}, {« type »: « email », « value »: « quefets@mairie-tournefeuille.fr »}]

