Blindtest culinaire – Jeudi 9 novembre
Jeudi 9 novembre, 14h00
Maison de quartier de Quéfets
Tournefeuille

Goûtez, sentez, touchez et devinez lors d'un quiz des saveurs et des animations riches en découvertes. Un moment ludique à partager.

La maison de quartier Quéfets vous propose de participer à un atelier de sensibilisation au handicap visuel, organisé en partenariat avec l'association les Auxiliaires des aveugles, le jeudi 9 novembre de 14h à 17h.

Maison de quartier de Quéfets
1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille

