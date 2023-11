Exposition « Partageons nos regards » – Du 6 novembre au 21 décembre Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition « Partageons nos regards » – Du 6 novembre au 21 décembre

Maison de quartier de Quéfets
1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille

Découvrez l'exposition « Partageons nos regards » de l'association des Auxiliaires des Aveugles à la maison de quartier Quéfets, du 6 novembre au 21 décembre. L'association expose une série de témoignages, à travers une parole sans tabou sur le handicap visuel. Visite accompagnée par l'association possible sur des créneaux spécifiques.

Contact: 0561301655, quefets@mairie-tournefeuille.fr

