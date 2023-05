Fête de la maison de quartier Quéfets : Légume Party – Vendredi 2 juin Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Fête de la maison de quartier Quéfets : Légume Party – Vendredi 2 juin Maison de quartier de Quéfets, 2 juin 2023, Tournefeuille. Fête de la maison de quartier Quéfets : Légume Party – Vendredi 2 juin Vendredi 2 juin, 17h00 Maison de quartier de Quéfets Renseignements De nombreuses animations pour les petits et les grands seront proposées comme : Sculpture de ballons, Jeux, Dégustation, Pique-nique, Musique Amenez un pique-nique à partager, votre vaisselle et un gobelet ! Tables et chaises seront mises à votre disposition De 17h à 19h

Animation ballons avec Coquelicot Balloon, petits et grands fabriqueront ensemble de jolies abeilles.

Des jeux pour tout savoir sur les légumes, les pollinisateurs et les bonnes pratiques en cuisine De 19h à minuit

Distribution et dégustation de notre Légumes Party fabriquée à l’aide de dons des commerçants de la ville.

Pique-nique, chacun amène un plat à partager et un couvert pour manger.

Concert puis soirée dansante animée par l’association Vision Musicale Maison de quartier de Quéfets 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-tournefeuille.fr/sites/default/files/2023/05/programme_fete_de_quartier_quefets.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T17:00:00+02:00 – 2023-06-02T23:59:00+02:00

