Tournefeuille s’engage pour l’autisme Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Tournefeuille s’engage pour l’autisme Maison de quartier de Quéfets, 1 avril 2023, Tournefeuille. Tournefeuille s’engage pour l’autisme 1 – 9 avril Maison de quartier de Quéfets Sur inscription Pendant cette semaine, les clubs sportifs de la commune s’investissent en ouvrant des créneaux de découverte et d’inititation à la pratique sportive, ouverts à tous. Venez partager une fin d’après-midi en famille le mardi 4 avril en partenariat avec l’Espace Parentalité (activité manuelle, parcours sensoriel, espace détente…) Accompagnement obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans. Maison de quartier de Quéfets 1 boulevard Alain Savary, 31170, Tournefeuille Tournefeuille 31170 Quéfets Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « servicedessports@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « email », « value »: « quefets@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 30 16 55 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-09T16:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00 villes pour tous autisme Image par Nathan Legakis de Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Maison de quartier de Quéfets Adresse 1 boulevard Alain Savary, 31170, Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille

Évènements liés

Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Tournefeuille s’engage pour l’autisme Maison de quartier de Quéfets 2023-04-01 was last modified: by Tournefeuille s’engage pour l’autisme Maison de quartier de Quéfets Maison de quartier de Quéfets 1 avril 2023 Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne