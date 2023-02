Rencontre autour d’un court-métrage : l’humain et l’esprit d’aventure – Les 6 et 7 février Maison de quartier de Quéfets Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Rencontre autour d'un court-métrage : l'humain et l'esprit d'aventure – Les 6 et 7 février 6 et 7 février Maison de quartier de Quéfets, Tournefeuille.

Sur réservation

Participez à un moment d’échange et de partage avec Christophe Papillon et El Mehdi Sahel, l’un a traversé l’atlantique à la rame, l’autre est professeur de philosophie. Maison de quartier de Quéfets 1 Boulevard Alain Savary, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Assistez à la projection du film réalisé par Christophe Papillon, avant d’échanger librement avec lui, puis la séance s’ouvrira sur un débat philosophique avec Mehdi Sahel et ses élèves. Comment s’épanouir sans dépassement de soi et de ses propres limites ? Comment traduire la confiance en soi en projet réalisable et émancipatoire ? Aventure et philosophie, venez partager l’expérience !

2023-02-06T08:00:00+01:00

2023-02-07T10:00:00+01:00

