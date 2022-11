Stage de danses irlandaises et écossaises Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31)

Stage de danses irlandaises et écossaises Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31), 4 décembre 2022, . Stage de danses irlandaises et écossaises Dimanche 4 décembre, 14h00 Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31)

17€

organisé par Eire in Keltia Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31) 4, Impasse de Sarrangines Maison de quartier de Pouvourville, 31400 Toulouse, France [{« link »: « mailto:sabinepom@hotmail.com »}, {« link »: « mailto:contact@deuxetoilesaufront.fr »}, {« link »: « http://inisgwenva2005.wix.com/eireinkeltia »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38416 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de danses irlandaises et écosssaises avec Ninon PROGRAMME 14h/14h30 : accueil et inscriptions 14h30/16h : première partie du stage 16h/16h30 : pause ( boissons et collation gérés par Eire in Keltia ) 16h30/18h : seconde partie du stage Tarifs : 17€, 12€ ( réduction adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi…) Gratuit pour les moins de 12 ans Adhésion annuelle : 25€ Lieu : Maison de quartier de Pouvourville, 4 impasses de Sarrangines, 31400 Toulouse Transports : Métro Université Paul Sabatier, bus 54 Infos et réservations Sabine ( Eire in Keltia ) sabinepom@hotmail.com 06 73 52 56 73 Infos danses Ninon ( Deux Etoiles au Front ) contact@deuxetoilesaufront.fr Organisé par Eire in Keltia http://inisgwenva2005.wix.com/eireinkeltia source : événement Stage de danses irlandaises et écossaises publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T14:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31) Adresse 4, Impasse de Sarrangines Maison de quartier de Pouvourville, 31400 Toulouse, France Age maximum 110 lieuville Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31)

Maison de quartier de Pouvourville, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//