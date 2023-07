Exposition : « Port-Neuf hier, aujourd’hui, demain » Maison de quartier de Port-Neuf La Rochelle, 15 septembre 2023, La Rochelle.

Exposition : « Port-Neuf hier, aujourd’hui, demain » 15 – 17 septembre Maison de quartier de Port-Neuf Gratuit. Entrée libre.

« Port-Neuf, hier, aujourd’hui, demain » est une exposition conçue avec les habitants de Port-Neuf pour (re)découvrir un quartier qui n’a jamais fini de se raconter.

Comment ? En voyageant dans le temps, à travers une dizaine d’objets en lien avec des thématiques qui sont comme autant de facettes de la cité. Cette exposition se tiendra à la maison de quartier, du 15 septembre au 8 octobre 2023. Une frise chronologique de 3 mètres déroule l’histoire de l’édification de Port-Neuf, à partir du temps où seules les grenouilles habitaient le quartier, en passant par les années 1960, jusqu’à la période contemporaine.

Des panneaux d’informations qui informent sans assommer, des créations qui font sourire, d’autres qui font réfléchir, apprendre, se souvenir… Architecture, éducation, écologie, sport, vie quotidienne passée, présente et future. Avec force, photographies et iconographies, l’exposition brosse un portrait du quartier qui ne se prétend pas exhaustif mais donne à connaître ses spécificités.

Vous comprendrez alors pourquoi ses habitants l’aiment autant, au point de passer des heures à créer ensemble cette exposition. Choix des thématiques, conception des contenus, participation aux prises de vues, fabrication des différents supports…

Une expo sur un quartier, par ses habitants, pour ceux d’ici et les curieux d’ailleurs.

Maison de quartier de Port-Neuf Place de l’île de france, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 43 51 49 https://maisondequartierportneuf.fr/ Inaugurée en 1976, la maison de quartier de Port-Neuf – centre social Jean Benoît, est une association intervenant sur le quartier de Port-Neuf. Dirigée par un Conseil d’administration réunissant bénévoles, associations partenaires et représentants de la municipalité, elle est animée par une équipe regroupant une trentaine de professionnels.

L’association est adhérente des fédérations nationales, régionales et départementales des centres sociaux, et possède l’agrément éducation populaire, délivré par l’État. Elle est également, par son adhésion à la FCSF, reconnue d’utilité publique.

La maison de quartier est un lieu de rencontres sociales et culturelles. Elle travaille à l’implication des citoyens du quartier pour le bien-être de tous, en reposant sur quatre axes majeurs :

– Faire participer les habitants à la vie du quartier et du centre social.

– Développer l’accompagnement social et lutter contre l’isolement.

– Travailler à l’accès à la culture pour tous.

– Prendre en charge les questions relevant de la famille et de la parentalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©Parole de Rochelais (Laurent Huot, Comité de Quartier de Port-Neuf)