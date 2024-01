Baz’arts des mômes Maison de quartier de Porchefontaine Versailles, 20 mars 2024, Versailles.

Baz’arts des mômes 20 – 31 mars 2024 Maison de quartier de Porchefontaine Entrée libre ou sur réservation selon les événements proposés.

Début : 2024-03-20T09:00:00+01:00 – 2024-03-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-31T09:00:00+02:00 – 2024-03-31T20:00:00+02:00

Le festival revient cette année du 20 au 31 mars 2024.

Ne manquez pas l’occasion de passer un moment en famille et laissez vous transporter par la magie des spectacles de cirque, de théâtre, de musique et de danse ainsi que des ateliers pour petits et grands !

Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/porchefontaine/ Porchefontaine est un quartier où il fait bon vivre. On évoque souvent à son sujet un village dans la ville. Plein de qualités, il est desservi par une gare et des lignes de bus.

Composé majoritairement de maisons individuelles aux jardins soignés, qui participent ainsi à l’agrément du cadre de vie, il est animé par ses commerces, ses restaurants et son marché convivial qui se tient deux fois par semaine sur le square Lamôme, que borde le joli jardin public Pierre Béquet.

La Ville a poursuivi l’enfouissement des réseaux, la rénovation et la sécurisation de la voirie et a procédé à l’agrandissement du parvis de l’église Saint-Michel, au réaménagement du petit jardin et ainsi mis en valeur l’édifice typique des constructions du quartier.

En lisière des bois sont rassemblés un camping, de beaux équipements sportifs, dont un club hippique, les tennis et un stade de foot récemment rénovés permettant d’accueillir davantage de joueurs ainsi qu’un chapiteau qui accueille des représentations théâtrales et des ateliers d’initiation au cirque pour enfants. Une école de théâtre, l’AIDAS s’est installée aussi récemment sur le quartier.

Enfin, le parc et la fontaine des Nouettes forment un lieu sympathique et bien réaménagé où les enfants peuvent profiter des jeux installés à leur attention par la Ville, et les familles se rencontrer dans un site naturel préservé.

La Maison de quartier propose une diversité d’animations pour toutes les générations ainsi qu’une bibliothèque très fréquentée. Vient s’y ajouter la vitalité des nombreuses associations dont les manifestations rythment traditionnellement la vie du quartier dont le Bal LaMôme. Elles poursuivent ainsi une tradition bien ancrée dans l’histoire et la vie du quartier, contées par le journal L’écho des Nouettes.

