Gratiferia Lundi 3 avril, 10h00 Maison de quartier de Porchefontaine

Entrée libre et gratuite. Une Gratiferia est une brocante où tout est gratuit. Vous déposez des objets

ou vous prenez des objets ou vous faites les deux ou vous venez juste discuter.

La Gratiferia est proposée par le SEL de Versailles et les Pousses de Versailles, aux habitants de Versailles et au-delà ! Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz – 78000 Versailles

2023-04-03T08:00:00+00:00 – 2023-04-03T15:00:00+00:00

