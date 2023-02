Les Fourberies de Scapin de Molière Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Les Fourberies de Scapin de Molière Maison de quartier de Porchefontaine, 17 mars 2023, Versailles. Les Fourberies de Scapin de Molière Vendredi 17 mars, 20h30 Maison de quartier de Porchefontaine

Participation libre au profit de l’association SNLY. La célèbre pièce de Molière interprétée par les élèves de l’AIDAS.

Participation libre au profit de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement Yvelines. Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines 01 30 97 87 33 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:30:00+00:00 – 2023-03-17T21:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine Adresse 86, rue Yves Le Coz - 78000 Versailles Ville Versailles Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Departement Yvelines

