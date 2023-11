Bal en Soir – Zef – Duo Besson-Rio – Duo Boscherel-Casties Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), 16 mars 2024, .

Au programme :Atelier musique d’ensemble, Cours d’initiation aux danses, bal avec Zef, Duo Besson-Rio et Duo Boscherel-Casties, puis boeuf pendant le rangement de la salle.

Réservations à partir du 5 février, et jusqu’au 14 mars 2024 : www.balensoir.fr

Ouverture des portes à partir de 18h30

Les groupes de musique

Zef

Zef joue avec les univers se joue des univers seul compte l’engagement, l’entièreté du geste, la spontanéité autant que la présence. la somme d’une quantité de petits riens et de grands combats, des espérances crues et d’un regard sans concessions sur le monde. la musique est un chemin que l’on parcours ensemble, le disque est la borne qui marque ce chemin.

https://www.youtube.com/watch?v=tCci94bIcVw&t=149s

Duo Besson-Rio

Le duo Besson Rio présente une musique acoustique à danser, pleine d’influences traditionnelles et folk, brillante par la virtuosité de la flûte traversière et rythmée par la cadence de l’accordéon. De Perpignan à la Bretagne, la grande traversée !

https://www.youtube.com/watch?v=SDdRyFS78T0

Duo Boscherel-Casties

Avec Guénolé Boscherel à l’accordéon diatonique et Thierry Casties à la guitare, ce duo s’est spécialisé en trad breton, avec des incursions en bal folk.

https://www.youtube.com/watch?v=5pFftOxYttM

Cours débutant de danses folk / traditionnelles (5€)

Venez apprendre ou réapprendre les danses les plus courantes en bal.

De 17h à 18h30

Atelier de musique d’ensemble (18 / 12 €)Ouvert à tous les instruments.

Présentation des intervenantes :

Delphine, pratique la harpe celtique depuis l’enfance. Attachée au répertoire traditionnel de la harpe, elle développe l’improvisation et la composition en s’inspirant du jazz et de la harpe thérapie. Ces multiples influences nous permettrons de creuser la notion d’arrangement musical.

Alexandra, pratique le violon depuis le plus jeune âge. De formation classique, elle s’est passionnée depuis 7 ans désormais pour le répertoire et le style de jeu trad, et s’investit activement dans diverses formations musicales et pédagogiques.

Elles proposeront diverses sessions thématiques au cours de l’année.

Venez parcourir cette aventure musicale avec nous !

Il est possible de vous fournir les partitions en avance si vous préférez. A noter que cet atelier n’est pas un cours d’instrument, le but étant de découvrir du répertoire ensemble.

De 16h à 18h30

Tarifs pour le bal – 14€ / 12 €* / 5 €** sur place et 12€ / 10 €* / 3 €** en prévente *Tarif réduit pour les étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, Versaillais.

**Tarif enfants (10-18 ans). Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.

Repas : Auberge espagnole Chacun pourra apporter de quoi boire (pas d’alcool) et manger, à partager ensemble.

Accès

Pour le bal et l’initiation danse : Maison de quartier de Porchefontaine, 86 rue Yves Le Coz, Versailles

Pour l’atelier musique : Maison de quartier des Chantiers, 53 rue des chantiers, Versailles.

Pensez aussi au covoiturage : nous vous proposons un service de mise en contact gratuit sur www.balensoir.fr

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:00:00+01:00

baltrad balfolk