variantes sur la polka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) variantes sur la polka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), 27 janvier 2024, . variantes sur la polka Samedi 27 janvier 2024, 17h00 Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 12 Vous ne savez pas comment renouveler votre polka, votre pas de base est monotone ? ….alors venez , on va s’amuser en jouant sur les rythmes ! source : événement variantes sur la polka publié sur AgendaTrad Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46151 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00

2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Adresse 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France Age max 110 Lieu Ville Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) latitude longitude 48.794546;2.154886

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//