Danser la Néo mazurka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Danser la Néo mazurka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), 9 décembre 2023, . Danser la Néo mazurka Samedi 9 décembre, 17h00 Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Adresse 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France Age max 110 Lieu Ville Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) latitude longitude 48.794546;2.154886

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//