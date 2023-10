Valse et polka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Valse et polka Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), 25 novembre 2023, . Valse et polka Samedi 25 novembre, 17h00 Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 12 Venez apprendre les bases de ces danses incontournables et y ajouter des variantes avec fluidité et en s’amusant . source : événement Valse et polka publié sur AgendaTrad Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46146 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Adresse 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France Age max 110 Lieu Ville Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) latitude longitude 48.794546;2.154886

Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//