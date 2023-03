Bal pour enfants Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78)

Bal pour enfants Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78), 15 avril 2023, . Bal pour enfants Samedi 15 avril, 15h00 Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) Gratuit (participation libre) A l’occasion du festival jeune public du quartier de Porchefontaine le Baz’Arts des Mômes, Bal en Soir propose 1h15 de musique et de danses à destination des enfants, adolescents et de leurs parents, le samedi 15 avril, de 15h à 16h15. Venez apprendre des danses issues des traditions régionales le temps d’une histoire loufoque, menée à la voix et à l’alto par Cécile Boutaud.Danses de groupe, danses à deux, danses-jeux, les dispositifs variés proposent de nombreuses façons d’entrer dans la danse, à partir de 3 ans, accompagné des parents. Une histoire originale accompagne cet apprentissage, créée par l’artiste. Vous apprendrez également quelques chansons à répondre issues du répertoire traditionnel des régions de France. Entrée libre, participation libre pour la rémunération de la musicienne. source : événement Bal pour enfants publié sur AgendaTrad Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, Versailles (78) 86, Rue Yves le Coz Maison de quartier de Porchefontaine, salle Delavaud, 78000 Versailles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41871 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

