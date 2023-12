Les racontines de Manounette – Mercredi 13 décembre Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Les racontines de Manounette – Mercredi 13 décembre Maison de quartier de Pahin Tournefeuille, 13 décembre 2023 15:00, Tournefeuille. Les racontines de Manounette – Mercredi 13 décembre Mercredi 13 décembre, 16h00 Maison de quartier de Pahin Sur réservation Les séances ont lieu les mercredis de 16h à 16h30 pour les enfants de 3 à 6 ans et de 17h à 17h20 pour les enfants de 0 à 3 ans. Maison de quartier de Pahin 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pahin@mairie-tournefeuille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 78 62 52 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:30:00+01:00

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:30:00+01:00 tournefeuille animations Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Code postal 31170 Lieu Maison de quartier de Pahin Adresse 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Age max 6 Lieu Ville Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Latitude 43.589697 Longitude 1.316592 latitude longitude 43.589697;1.316592

Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/