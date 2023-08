Rentrée de la maison de quartier Pahin – Vendredi 1er septembre Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Rentrée de la maison de quartier Pahin – Vendredi 1er septembre Maison de quartier de Pahin Tournefeuille, 1 septembre 2023, Tournefeuille. Rentrée de la maison de quartier Pahin – Vendredi 1er septembre Vendredi 1 septembre, 19h00 Maison de quartier de Pahin Renseignements Le programme de la soirée À partir de 19h : Démonstration de Capoeira et repas partagé sur la place avec Voltacoustic 20h30 : Spectacle tout public de la Cie Koikadi « Le Voyageur du temps » Gratuit et tout public. Maison de quartier de Pahin 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 78 62 52 »}, {« type »: « email », « value »: « pahin@mairie-tournefeuille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:30:00+02:00

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:30:00+02:00 tournefeuille soirée Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Maison de quartier de Pahin Adresse 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de quartier de Pahin Tournefeuille latitude longitude 43.589697;1.316592

Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/