Cinéma sous les étoiles de Pahin – Samedi 8 juillet Maison de quartier de Pahin Tournefeuille, 8 juillet 2023, Tournefeuille.

Au programme

Jardin sauvage (2019, 50 min) : l’art de transformer un refuge pour la biodiversité et la faune sauvage. Et admirer le premier envol de mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou la reproduction de salamandres tachetées. Réalisateurs : Sylvain et Marie-Anne Lefebvre

Rachel Carson, la mère de l’écologie (2021, 54 min) : le très beau portrait de l’une des plus grandes lanceuses d’alerte, pionnière de l’écologie moderne. Américaine, Rachel Carson est l’autrice du best-seller Printemps silencieux. Réalisatrice : Tamara Erde

Maison de quartier de Pahin 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:45:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

projection cinéma