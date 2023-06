Fête de la maison de quartier Pahin : Pahin Passe à table – Samedi 3 juin Maison de quartier de Pahin Tournefeuille, 3 juin 2023, Tournefeuille.

Derrière la Maison de Quartier :

De 15h à 18h :

– Des artistes peintres amateurs installeront leur chevalet sur l’herbe pour faire découvrir leur passion et leur technique aux habitants de tout âge (Un barnum, 6 tables + 6 chaises)

– Des séances de lecture d’histoires « Les racontines de Manounette » sous le tipi de 12 m2. Ces histoires seront appréciées par les tout petits et aux enfants de maternelle. Vers 16 h 15, Edith, notre conteuse, lira un kamishiba à côté du tipi.

– Un atelier de mosaïque par Florence et ses élèves de l’association « Culture et Loisirs de Pahin »

– Un atelier d’art plastique animé par Stéphanie POINCLOUX et ses élèves de l’association « La Patouille et les mains sales »

– « Je compose mon assiette préférée » (dessins, collage…) et « le ou la meilleur(e) serveur(se) de Pahin » sous forme de jeu en équipe où rapidité et dextérité seront de rigueur pour servir au mieux et au plus vite un client ; animés par l’association « Marcher à 4 Pattes »

– Des animations autour de l’odorat, du toucher et un atelier créatif… Le tout animé par l’association « Les Petites Frimousses »

– Un stand animé par « Ça Pousse à Pahin » : Qui devinera quels fruits se trouvent sur la brochette à déguster ?… Ou reconnaitre des fruits, légumes et partir avec des graines.

– Quel que soit votre âge, venez rencontrer Laïla et vous initier au mandala

– La ludothèque installe ses jeux en extérieur

– Jeux ludiques autour de l’alimentation, de l’activité physique et des émotions animés par des professionnels de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Toulouse Ouest.

Buvette animée par « Culture et Loisirs de Pahin » (vente de boissons, gauffres, crêpes, cannelés…)

Sur le plateau sportif :

Jeux géants gonflables (un boitier de chantier électrique, une table et une chaise)

Sur le podium :

De 15h à 16h

Des chants du Hip Hop… produits par les ALAE du groupe scolaire de Pahin

Intervention de Rachel ?

De 16h30 à 17h :

Djembés et danses des élèves d’Arona de l’association « Galagne Rose »

À 17h15 :

Défilé de mode des couturières de l’Association « Culture et Loisirs de Pahin »

À 17h30 :

S’épanouir avec le Qi Gong par Nadia accompagnée de ses élèves de l’association « Culture et Loisirs de Pahin» qui présenteront « Qi gong de tonification générale de la santé » Dao Ying Yang Sheng gong de Maître Zhan Guand De

À 18h00 :

Démonstration de Salsa Cubaine avec Anileudis et Laurie

Sur la place de Graus de la Maison de Quartier de Pahin:

A partir de 18 H 30 :

– Apéritif offert par la Municipalité et accompagnement musical par le groupe VAGABANDA

– En cas de mauvais temps, la manifestation est annulée.

– Repas et soirée dansante animés par Régis SAUNARD :

Chacun porte son panier repas pour le déguster en famille, amis, voisins… sur la place de Graus où des tables et des chaises seront déjà installées. Si les températures sont douces, une surprise vous attendra en soirée.

Maison de quartier de Pahin 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

