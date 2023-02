Agora : rencontre citoyenne de quartier – Jeudi 9 février Maison de quartier de Pahin Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Agora : rencontre citoyenne de quartier – Jeudi 9 février Maison de quartier de Pahin, 9 février 2023, Tournefeuille. Agora : rencontre citoyenne de quartier – Jeudi 9 février Jeudi 9 février, 20h30 Maison de quartier de Pahin Participez à la première rencontre citoyenne de quartier de l’Agora ! Une première rencontre qui aura lieu à Pahin, à la maison de quartier, le jeudi 9 février de 20h30 à 22h30. Maison de quartier de Pahin 2 boulevard Goya, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Née en 2021, l’Agora est l’assemblée citoyenne partenaire de la municipalité, à l’œuvre sur des sujets de politique publique et avec pour objectif l’amélioration du vivre ensemble à Tournefeuille. Grâce à elle, le projet de la Guinguette citoyenne de Tournefeuille a ainsi pu voir le jour en juillet 2022, une véritable réussite qui a rassemblé de nombreux Tournefeuillais. Les différentes séances de l’Agora ont également permis d’aborder et de formuler des recommandations sur des enjeux du quotidien des Tournefeuillais (circulation à vélo, contribution citoyenne au PLUi-H…) Participation libre.

