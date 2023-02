Exposition « Rouge ciel… Rouge sang » – Du 3 février au 3 mars Maison de Quartier de Paderne Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Exposition « Rouge ciel… Rouge sang » – Du 3 février au 3 mars Maison de Quartier de Paderne, 3 février 2023, Tournefeuille. Exposition « Rouge ciel… Rouge sang » – Du 3 février au 3 mars 3 février – 3 mars Maison de Quartier de Paderne Découvrez l’exposition « Rouge ciel… rouge sang » du 3 février au 3 mars 2023 à la maison de quartier de la Paderne Maison de Quartier de Paderne 8 Rue Paul Valéry, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie Vernissage le vendredi 3 février à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T09:00:00+01:00

2023-03-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu Maison de Quartier de Paderne Adresse 8 Rue Paul Valéry, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville Maison de Quartier de Paderne Tournefeuille Departement Haute-Garonne

Maison de Quartier de Paderne Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Exposition « Rouge ciel… Rouge sang » – Du 3 février au 3 mars Maison de Quartier de Paderne 2023-02-03 was last modified: by Exposition « Rouge ciel… Rouge sang » – Du 3 février au 3 mars Maison de Quartier de Paderne Maison de Quartier de Paderne 3 février 2023 Maison de Quartier de Paderne Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne