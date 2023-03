IMPROMPTUS de proximité en CAR courant d’AIR Maison de quartier de Maduran, 18 mars 2023, Les Quatre Robinets.

Il y avait un petit bout de temps, au temps lontan, les cars courant d’air rythmaient la vie de nos grands-mères.

Nous prenions l’air en montant dans nos cars et partions voir notre île.

Aujourd’hui, demain, les coccinelles lisent et les grands-mères nous racontent leurs histoires de cars, pendant que les enfants imaginent des scènes hors du temps et pleines de courant d’air.

TIC TAC TIC TAC ! il est temps de prendre, dare-dare votre ticket pour un voyage hors du temps, et vous envoler pour de folles histoires avec des coccinelles qui ne lambinent pas !

On n’a pas le temps de perdre du temps ! Et on en veut encore et encore du temps pour LIRE.

Des histoires ou le temps vous transporte d’avant en arrière, d’arrière en avant, pour aller plus loin dans nos vies, à des années lumières dans nos rêves, avec des mots qui ne vieillissent pas.

On se passe les mots et le temps, pour les goûter différemment.

Promis, on sera synchrone, tous ensemble, pour des improvisations

collectives et s’amuser un petit moment à se remémorer le temps remplis de rire et de joie d’avant et d’aujourd’hui.

Hop ! hop ! hop ! Embarquez à bord d’un car qui ne manque pas d’air !, un livre plus que parfait !

Maison de quartier de Maduran 1 chemin Zettor Les Quatre Robinets 98230 La Réunion

La p’tite scène qui bouge