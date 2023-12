Petite fête en famille Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Sans inscription ! famille La maison de quartier de l’Île vous invite, le vendredi 15 décembre 2023, de 17h à 20h, à sa petite fête en famille. Jeux, maquillage, ateliers et même bar/petite restauration sont au programme ! Maison de quartier de l’Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

