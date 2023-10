Noncesse en fête – Dimanche 15 octobre Maison de quartier de Lasbordes Balma Catégories d’Évènement: Balma

Haute-Garonne Noncesse en fête – Dimanche 15 octobre Maison de quartier de Lasbordes Balma, 15 octobre 2023, Balma. Noncesse en fête – Dimanche 15 octobre Dimanche 15 octobre, 14h00 Maison de quartier de Lasbordes Renseignements Structure gonflable, réalité virtuelle, graff, coin des petits, manège et activités créatives, il y en aura pour tous les goûts. Sans oublier, le goûter offert par la Ville à 16h30. Maison de quartier de Lasbordes 19 Rue Paul Cézanne, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 57 09 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 fête animations Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de quartier de Lasbordes Adresse 19 Rue Paul Cézanne, 31130 Balma Ville Balma Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison de quartier de Lasbordes Balma latitude longitude 43.596137;1.505462

Maison de quartier de Lasbordes Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/