Journée « Chantier et architecte d'un jour » – Lundi 17 juillet

Maison de quartier de Lasbordes
Balma, 17 juillet 2023

Les enfants enfileront une tenue et un casque de chantier et prendront brouettes, pelles, grues, briques et plans pour devenir chef de chantier et architecte le temps d'une journée !

Maison de quartier de Lasbordes
19 Rue Paul Cézanne, 31130 Balma
Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

Téléphone : 05 62 57 09 66
Email : mdq.lasbordes@mairie-balma.fr

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

