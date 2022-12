Spectacle musical et magique « Les 7 Devinettes de Noël » – Mercredi 21 décembre Maison de quartier de Lasbordes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Spectacle musical et magique « Les 7 Devinettes de Noël » – Mercredi 21 décembre Maison de quartier de Lasbordes, 21 décembre 2022, Balma. Spectacle musical et magique « Les 7 Devinettes de Noël » – Mercredi 21 décembre Mercredi 21 décembre, 16h30 Maison de quartier de Lasbordes

Renseignements

Avec Frédérick Bédé – Activité en famille à partir de 3 ans Maison de quartier de Lasbordes 19 Rue Paul Cézanne, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Le Père Noël est fatigué, il pense que plus personne ne s’intéresse à la magie de Noël. Alors il décide de mettre les enfants à l’épreuve en leur proposant 7 devinettes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T16:30:00+01:00

2022-12-21T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Maison de quartier de Lasbordes Adresse 19 Rue Paul Cézanne, 31130 Balma Ville Balma lieuville Maison de quartier de Lasbordes Balma Departement Haute-Garonne

Maison de quartier de Lasbordes Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Spectacle musical et magique « Les 7 Devinettes de Noël » – Mercredi 21 décembre Maison de quartier de Lasbordes 2022-12-21 was last modified: by Spectacle musical et magique « Les 7 Devinettes de Noël » – Mercredi 21 décembre Maison de quartier de Lasbordes Maison de quartier de Lasbordes 21 décembre 2022 Balma Maison de quartier de Lasbordes Balma

Balma Haute-Garonne