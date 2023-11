ATELIER MOTRICITE Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord ATELIER MOTRICITE Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe, 5 décembre 2023, Grande-Synthe. ATELIER MOTRICITE 5 – 21 décembre Maison de quartier de l’Albeck Encourager le jeu libre est une excellente activité pour développer la motricité globale de votre enfant, et vous le faites sûrement déjà. Maison de quartier de l’Albeck Place du marché Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord 0328263100 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:00:00+01:00 – 2023-12-05T10:00:00+01:00

2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T10:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Maison de quartier de l'Albeck Adresse Place du marché Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord Lieu Ville Maison de quartier de l'Albeck Grande-Synthe latitude longitude 51.019633;2.311815

Maison de quartier de l'Albeck Grande-Synthe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-synthe/