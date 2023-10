ATELIER BONS ET PAS CHERS Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord ATELIER BONS ET PAS CHERS Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe, 27 novembre 2023, Grande-Synthe. ATELIER BONS ET PAS CHERS Lundi 27 novembre, 14h00 Maison de quartier de l’Albeck sur inscriptions La Maison de Quartiers vous propose un Atelier Culinaire encadré par Emmanuelle GAY, Lundi 27 Novembre 2023 de 14h à 16h30, un moment convivial a partager autour de différentes saveurs.

A très vite !!! Maison de quartier de l’Albeck 14 place du marché 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328263100 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « phone », « value »: « 0328263100 »}] Maison de quartier de l’Albeck (Atrium) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

