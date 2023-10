ATELIER DE MOTRICITE Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord ATELIER DE MOTRICITE Maison de quartier de l’Albeck Grande-Synthe, 7 novembre 2023, Grande-Synthe. ATELIER DE MOTRICITE 7 – 28 novembre, les mardis Maison de quartier de l’Albeck sur inscriptions La Maison de Quartier de l’Albeck vous accueillera pour un moment de partage, d’échange avec votre enfant âgés de 0 à 3 ans.

Vous pourrez échanger avec le référent familles.

Places limitées

➡️Inscriptions et renseignements à l’Accueil de l’Atrium au 03.28.26.31.00

Maison de quartier de l'Albeck 14 place du marché 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328263100 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T11:30:00+01:00

