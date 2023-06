Rendez-vous citoyens consacré à la biodiversité Maison de quartier de la Renaudié Albi, 28 juin 2023, Albi.

« Les Rendez-vous citoyens » constituent le nouveau dispositif expérimenté par la Ville d’Albi pour aller à la rencontre des habitants, dépasser les préoccupations individuelles et raisonner en termes de collectif et d’intérêt général.

Animés par des intervenants spécialisés, élus, représentants des services municipaux, associations ou professionnels, ils ont vocation à se développer dans différents quartiers de la ville et à traiter diverses thématiques.

Maison de quartier de la Renaudié 2 avenue de l'Europe, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T18:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:30:00+02:00

