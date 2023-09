Rentrée de l’association Flamenco pour tous maison de quartier de la madeleine Albi, 12 septembre 2023, Albi.

Rentrée de l’association Flamenco pour tous 12 septembre 2023 – 18 avril 2024 maison de quartier de la madeleine

Association Flamenco Pour Tous

S’intéresser à la culture espagnole au travers :

– de la danse -flamenco et sevillanes

– d’un café langue, atelier de poésie, conférence

– de 2 festivals: Rencontres Albi Flamenca et flamenco en balade

– d’un concours international de guitare classique et flamenca

– de spectacle avec la Peña

– d’une soirée solidaire.

maison de quartier de la madeleine 25 rue de la madeleine 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T18:30:00+02:00 – 2023-09-12T19:00:00+02:00

2024-04-18T21:30:00+02:00 – 2024-04-18T22:00:00+02:00

danse flamenco