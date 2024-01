Les samedis de l’écologie : on s’initie à la low tech ! Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 09:30 – 12:00

Gratuit : oui

L’Accoord vous présentera, samedi 03 Février, de 9h30 à 12h, à la maison de quartier de la Halvêque, avec la présence d’Ecopôle et Cap Low tech, la demarche Low-tech et ses enjeux forts des scénarios de transition écologiques et sociales. Inscription sur : https://my.weezevent.com/la-demarche-low-tech

Maison de quartier de la Halvêque-Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 49 94 10 halveque@accoord.fr