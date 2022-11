Stage de danses Occitanes Maison de Quartier de La Comète, Montauban (82)

12 € la journée –

organisé par Réveil Occitan de Tarn et Garonne Maison de Quartier de La Comète, Montauban (82) 580, Rue François Mauriac Maison de Quartier de La Comète, 82000 Montauban, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39276 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cercle, bourées 2 et 3 temps, rondeaux, branle du haut Agenais et d’Osso, les abricots, carnaval de Lantz, branle de Cosnay Animé par Anna. Repas tiré du sac et pris encommun. Prix pour la demi journée : 8 €. Réservations au 06 10 33 24 12 source : événement Stage de danses Occitanes publié sur AgendaTrad

