MQ-BTR – La Nuit #2 Maison de quartier de la Bottière Nantes, vendredi 1 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 17:30 – 23:00

Gratuit : oui

À l’occasion du mois de l’égalité. à 17h30 – Vernissage de l’exposition photographique « Les femmes de notre histoire » de 18h30 à 23h – Projections vidéos : « Les filles », « Bond dans le passé : c’était mieux avant ? », « Les femmes ça vous parle ? », « Des fois ici » de 19h à 19h45 – « Voix de femmes sur la courbe du monde » avec la conteuse franco-libanaise Najoua Darwiche. Public familial à partir de 7 ans. Sur inscription au secrétariat de l’Accoord : 02 40 49 62 20 de 20h à 23h – Chantal’s Secret aux platines ! – Dancefloor rythmé aux genres musicaux des régions du monde. Soirée proposée par les associations Accoord, Two Points, Clown en Nez Veille, le Triptic, 123 Bo soleil, Smile is the life et les Saisons Vagabondes.

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr