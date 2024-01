Fresque participative – Quartier Bottière Maison de quartier de la Bottière Nantes, jeudi 25 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 14:30 – 18:00

Gratuit : non

Venez participer à la réalisation d’une fresque pour l’angle Basinerie-Souillarderie jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024 de 14h30 à 18h Les ateliers ont lieu au Pavillon, Maison de quartier de la Bottière. Pour participer, contactez Sébastien au 06 63 54 89 31

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr http://assotwopoints.blogspot.com/