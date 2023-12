Réussir son pitch Maison de Quartier de la Bottière Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Réussir son pitch Maison de Quartier de la Bottière Nantes, 9 janvier 2024, Nantes. Réussir son pitch Mardi 9 janvier 2024, 09h30 Maison de Quartier de la Bottière gratuit sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T09:30:00+01:00 – 2024-01-09T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-09T09:30:00+01:00 – 2024-01-09T17:00:00+01:00 Concevoir un pitch pour le rendre efficace et percutant.

Travail sur vos atouts en matière de communication

Echange en groupe sur le pitch, sa nature et son utilisation en fonction

des situations

Conception en sous-groupe de pitch à partir de cas concrets.

Construction de votre propre pitch en binôme pour le rendre plus

percutant.

Test au cours d’une simulation de speed dating. Maison de Quartier de la Bottière 147 rte de Ste Luce 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQCHQ32c9YqzpP_as3huXWbFqs9krsWup4zZ65aRyONBQnVg/viewform?usp=sf_link »}] pitch entretien d’embauche SNC Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44300 Lieu Maison de Quartier de la Bottière Adresse 147 rte de Ste Luce 44300 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison de Quartier de la Bottière Nantes Latitude 47.23603 Longitude -1.518788 latitude longitude 47.23603;-1.518788

Maison de Quartier de la Bottière Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/