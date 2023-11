À VOIR #3 Maison de quartier de la Bottière Nantes, 20 octobre 2023, Nantes.

2023-10-20

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : oui enfants, adolescents, adultes, seniors

TWO POINTS présente À VOIR #3, une exposition d’œuvres du Frac des Pays de la Loire et de la Collection Artdelivery de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. Avec les œuvres des artistes : Lara Almarcegui, Marie-Jeanne Hoffner et Juliette Miséréré. Et des éditions d’artistes. Exposition du 11 octobre au 18 novembre 2023, au PAVILLON, Maison de quartier de la Bottière, 147 route de Sainte-Luce à Nantes. Vernissage le mardi 10 octobre 2023 de 16h à 20h

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0663548931 https://assotwopoints.blogspot.com