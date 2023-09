Fête de Griffeuille Maison de quartier de Griffeuille Pont-de-Crau, 16 septembre 2023, Pont-de-Crau.

Fête de Griffeuille Samedi 16 septembre, 15h00 Maison de quartier de Griffeuille

La fête de Griffeuille, organisée par la Maison publique de quartier et les habitants, offre un grand nombre d’animations à partager en famille et entre amis. Au programme : des ateliers, de la musique, de la danse, des stands, des jeux, la possibilité de se restaurer.

les animations à partir de 15h

– atelier maquillage et tatouages pailletés

– cabine « Au passage des Rêves » avec la Cie de l’Ambre / Les Petits Passeurs)

– structures Gonflable (3 -7 ans et 5-12 ans) (MPQ)

– animation musicale de la radio RPA

– exposition de photographies

– Photobooth

– Troc-Truc, échange de petits objetsou de vêtements par Capacité

– stand tirage de cartes par Capacité)

– présentation ludique du dispositif avec Culture du Coeur

– initiation pétanque

– jeux de bois et jeux géants avec Martingale

– îlot écocitoyenneté de Répar Vélo par Convibicy

– Répar café – Zéro déchets

– fabrication de produits d’entretien, tawashi avec Zéro déchets

– tri des déchets avec la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette

– fabrication d’objets en tickets de métro avec Métrobidulle

– Customisation de tee-shirts avec Impact Jeunes

– reportage photo de la fête

à 16h

-cornets de salade de fruits offerts par la maison publique de quartier de Griffeuille ;

-vente de crêpes par un groupe de jeunes filles du quartier, les fonds récoltés serviront à financer une action en partenariat avec Addap 13, Petit à Petit, Cuisine de Griffeuille

à 16h15

– démonstration de danse Bollywood suivie d’une initiation et de la présentation des ateliers qui auront lieu toute l’année les mercredis à l’école Jules Vallès autour du projet Danses du Monde avec les Suds.

à 17h

– représentation de la Chorale du Service Animation du CCAS A Chœur Joie

à 18h

-représentation du Lyon’s Twirl, groupe de pom pom girls et de majorettes)

en soirée

– possibilité de restauration sur place

à 19h15

– concert du groupe Faraman, soul et funk, organisé par Convivencia.

Maison de quartier de Griffeuille 2, place Vincent Auriol, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 18 95 03

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00