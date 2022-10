Dîner lectures à Griffeuille Maison de quartier de Griffeuille Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dîner lectures à Griffeuille
Mercredi 26 octobre, 14h00
Maison de quartier de Griffeuille

Gratuit sur réservation auprès de la Maison de Quartier : 04 90 18 95 03 ou de Paroles Indigo : 06 37 05 96 50 ou contact@parolesindigo.fr

Stage de conte et dîner lecture avec la conteuse marocaine Halima Hamdane Maison de quartier de Griffeuille 2, place Vincent Auriol, 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@parolesindigo.fr »}]

04 90 18 95 03 14h Atelier de contes – Maison de quartier Griffeuille Halima Hamdane Tout commence par un conte pour réveiller l’intérêt des participants et leur permettre de redécouvrir des merveilles oubliées au fond de leur mémoire. Cet atelier permettra de produire un conte à l’intérieur d’un cadre qui donne suffisamment de sécurité pour conter à son tour.

Durée 2h – Tout public à partir de 6 ans

18h Spectacle de contes – Maison de quartier Griffeuille
Halima Hamdane
La ronde merveilleuse : Contes merveilleux où il est question d'un roi qui aime les devinettes, d'un homme qui troque, d'un enfant qui refuse de manger, de Chiche un petit garçon pas plus grand qu'un pois chiche mais va nous entraîner vers des aventures extraordinaires d'un Mahboul sage et d'une souris qui triomphe d'un terrible serpent…

Durée 1 h

19h15 Dîner marocain partagé – Maison de quartier Griffeuille
Un délicieux dîner marocain viendra clôturer cette soirée pour prolonger les conversations et les rencontres.

Durée 1h30

Gratuit sur réservation auprès de la Maison de Quartier : 04 90 18 95 03 ou de Paroles Indigo : 06 37 05 96 50 ou contact@parolesindigo.fr

Un événément organisé dans le cadre de la Politique de la Ville avec le soutien du CG 13.

