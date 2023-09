T.I.(L).T! – Tentatives Instantanées (Légèrement) Théâtrales Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes T.I.(L).T! – Tentatives Instantanées (Légèrement) Théâtrales Maison de quartier de Doulon Nantes, 6 juillet 2024, Nantes. 2024-07-06

Horaire : 16:30 18:00

Gratuit : non – Tarif plein : 24,99 € – Tarif réduit : 18,99 € Billetterie en ligne sur lekiosquenantais.fr Tout public Des comédiens, des comédiennes, des musiciens, des musiciennes et un régisseur improvisent ensemble. Sur des mots, des phrases cueillis en direct dans le public, la troupe réalise une dizaine de tentatives instantanées (légèrement) théâtrales en espérant faire T.I.(L).T! Faire T.I.(L).T! c’est provoquer l’émotion, le rire. Faire T.I.(L).T! c’est atteindre le réel, le burlesque, le poétique ou l’absurde. Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.lalinaimpro.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de Doulon Adresse 1 Rue de la Basse Chénaie Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Maison de quartier de Doulon Nantes latitude longitude 47.236929027, -1.509371915

Maison de quartier de Doulon Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/