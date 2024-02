Coucoucool présente MATCH Maison de quartier de Doulon Nantes, vendredi 1 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 15:00 – 16:00

Gratuit : non 4€ Billeterie sur place Pas de CB A partir de 6 ans

Pour ces trois-là c’est aussi simple que ça : la scène c’est leur terrain de jeu et d’expression. Au sein de nombreux groupes nantais, ils en ont parcouru des scènes ! En 2017 à Nantes, Simon et Richard décident d’unir leurs énergies et leurs idées pour fonder COUCOUCOOL avec un objectif simple : proposer des concerts mis en scène destinés au jeune public et qui plaisent aussi aux adultes qui les accompagnent. La première création « Ça me plaît » se construit la même année et le disque est enregistré dans la foulée. La mise en scène est à l’image du concert : poétique et énergique. Une belle tournée pour ce spectacle « chanson » permet d’asseoir une solide réputation au duo. En 2020, un vent de créativité souffle aux oreilles de COUCOUCOOL : ils créent leur deuxième opus, « Qu’est-ce que tu préfères ? », véritable ode geek et rock’n’roll où se mêlent guitare électrique, loopstations et autres trouvailles électroniques, un vrai concert « musiques actuelles » pour les enfants et leurs adultes, qui a encore debeaux jours devant lui. Un clip animé ainsi qu’un album accompagnent ce spectacle. En 2023, avec les Jeux Olympiques qui arrivent à grande vitesse, c’est comme une évidence : « MATCH » est dans les (bons) tuyaux ! Avec l’envie de proposer une nouvelle forme, COUCOUCOOL s’élargit et invite Frédéric Praud à jouer les arbitres pour la nouvelle création : ce sera sportif, festif et en trio. Les chansons écrites à 3 mains (dans un esprit d’équipe) sont habillées énergiquement, les entraînements commencent au printemps 2023 pour que tout soit prêt pour le premier MATCH en mars 2024 !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr