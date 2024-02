Doulon part en live ! #2 Maison de quartier de Doulon Nantes, vendredi 16 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 20:00 – 00:00

Gratuit : non Bar & billetterie sur place Entrée 4 € – Pas de CB ! Tout public

Ce vendredi, retrouvez Doulon Part En Live 23/24 – #2. Chaque trimestre, la Maison de Quartier Doulon propose aux musiciens et aux musiciennes qui utilisent ses locaux de répétition de co-organiser une soirée concert conviviale ! Au programme de cette seconde édition, de 20h à 0h : Projet Marina (Chanson Déviante) / FuCkSoP (Bubble Post Grunge) / Seishin No Chikara (Hybrid Trash Métal)

