Une histoire des danses hip hop Maison de quartier de Doulon Nantes, 16 décembre 2023 14:00, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui Tout type

« Une histoire des danses hip-hop » est un événement qui se déroulera le samedi 16 décembre 2023 à la MQ Doulon en partenariat avec Pick Up Prod (asso organisatrice du festival Hip Opsession). Le but est de faire découvrir ou redécouvrir la culture Hip Hop, c’est le but de ce spectacle. Cette conférence dansée propose une exploration de la diversité de ses styles et leurs histoires à travers des démonstrations, des anecdotes et des échanges sur les différents styles qui la compose. Une véritable immersion dans l’univers de la danse Hip Hop et des Battles !

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr