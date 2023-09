Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LNI (Québec) Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Match d’improvisation professionnel – La LINA vs La LNI (Québec) Maison de quartier de Doulon Nantes, 2 novembre 2023, Nantes. 2023-11-02

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non – Tarif plein : 24,99 € – Tarif réduit : 18,99 € Billetterie sur lekiosquenantais.fr Tout public Deux équipes de légende : la LINA de Nantes rencontre la LNI du Québec, fondatrice du match d’improvisation. Si vous aimez les matchs d’impro ou si vous voulez les découvrir, cette première date de la saison est à ne pas manquer ! Avec cartons de vote, pantoufles, patinoire et l’arbitre le plus caustique de l’Hexagone, tout est en place pour des improvisations spectaculaires autour des thèmes les plus fous, dans le chaudron nantais ! Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.lalinaimpro.fr/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier de Doulon Adresse 1 Rue de la Basse Chénaie Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max Tout public Lieu Ville Maison de quartier de Doulon Nantes latitude longitude 47.236929027, -1.509371915

