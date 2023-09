Match d’improvisation théâtrale CITO vs Grosso Modo Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Match d’improvisation théâtrale CITO vs Grosso Modo Maison de quartier de Doulon Nantes, 7 octobre 2023, Nantes. 2023-10-07

Horaire : 19:30 23:00

Gratuit : non Tarif en prévente : 10 € (enfant de moins de 10 ans : 5 €) Tarif sur place : 12 € Réservation : lekiosquenantais.fr de 7 à 77 ans ;) Pour la reprise de la saison 2023-2024, le CITO (Cours d’Improvisation Théâtrale de l’Ouest) organise un match d’improvisation théâtrale le samedi 7 octobre 2023 à la maison de quartier de Doulon à 20h30. L’équipe du CITO est très heureuse d’accueillir pour le premier match de cette saison l’équipe d’Orléans, de la troupe Grosso Modo. La rencontre reprendra le cérémonial du match d’improvisation à la québécoise : deux équipes, menées par un·e coach·e, une MC, un.e arbitre et ses deux assistant.e.s, ainsi que des musiciens pour vous entraîner dans une ambiance folle. Préparez-vous donc à une rencontre grandiose, mélangeant sport et théâtre, où tout – absolument tout – peut arriver… Vous prendrez aussi part au spectacle car c’est vous qui voterez à la fin des improvisations pour déterminer la meilleure des deux équipes! Ouverture du hall : 19h30 Ouverture des portes : 20h00 Début du spectacle : 20h30 Placement libre Tout public Bar sur place Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40
https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/
doulon@accoord.fr
0632813621
https://www.improtheatre.net/

