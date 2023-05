Le Cabaret des improvisateurs et improvisatrices de la LINA Maison de quartier de Doulon Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Cabaret des improvisateurs et improvisatrices de la LINA Maison de quartier de Doulon, 13 mai 2023, Nantes. 2023-05-13

Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non de 12,99€ à 18,99€ Tout public C’est dans vos mains que les comédiennes et comédiens viennent prendre vos thèmes. C’est dans leur cœur que la folie douce s’impose. De vieux briscards, de jeunes étoiles, un musicien…. Oubliez ce que vous savez du théâtre. C’est le cabaret des improvisateurs et improvisatrices de la LINA ! Et puisque la Lina voit toujours les choses en grand, le cabaret sera précédé par un festival de matchs d’improvisation qui aura lieu dans la journée du samedi, avec les élèves de la Lina et des équipes amateurs invitées ! (en ligne très bientôt !) Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

Maison de quartier de Doulon
1 Rue de la Basse Chénaie
Nantes
Loire-Atlantique
Tarif de 12,99€ à 18,99€
02 40 50 60 40
doulon@accoord.fr
0240301176

